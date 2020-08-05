Петербургская полиция ищет пропавшую 10-летнюю девочку

Пропавшая девочка. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Пропавшая девочка. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Северной столице разыскивают 10-летнюю жительницу Выборгского района города. Она ушла из дома в понедельник и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. Школьница ушла из дома на Малой Озерной улице в понедельник, 3 августа, и не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

Пропавшую зовут София Громова. На вид девочке 10 лет, ее рост 132 сантиметра. Она полного телосложения, глаза серо-зеленого цвета, а волосы русые средней длины.

На пропавшей были надеты черная футболка, черные шорты, розовые сланцы. Она вышла из дома со скакалкой розового цвета. Особых примет нет.

Правоохранители просят всех, кто обладает любой информацией о местонахождении школьницы, сообщить в полицию 517-58-02, 573-11-92, 542-02-02.

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