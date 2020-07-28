В Тосно ищут пропавшего мужчину с маленьким ребенком

В Тосно ищут пропавшего мужчину с маленьким ребенком
Правоохранители ищут пропавшего отца и сына. Фото: Baltphoto/Александр Почуев

В Тосненском районе Ленобласти пропали мужчина с четырехлетним сыном. Тревогу подняла бывшая жена пропавшего.

Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону. Местная жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже ее экс-супруга и их общего ребенка. Она рассказала, что сын находился с отцом на время летнего отпуска, согласно решению суда. Бывший муж заявительницы не вернул ребенка матери в назначенное время и перестал выходить на связь. Полиция проверила квартиру по месту проживания мужчины, однако там никого не было.

Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело об убийстве отца и сына. Участие в расследовании принимают следователи и криминалисты.

В Следственном комитете просят тех, кто знает что-либо о местонахождении мужчины и ребенка, передать информацию дежурному по телефону +7 (812) 492-01-58.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти нашли пропавшего восьмилетнего мальчика, который потерялся в лесу.

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