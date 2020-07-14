В Ленобласти нашли пропавшего восьмилетнего мальчика

Ребенок потерялся в лесу, когда ходил со своей бабушкой собирать ягоды и грибы.

История с потерявшимся в Выборгском районе Ленобласти мальчиком завершилась благополучно. Его удалось найти. Известно, что никаких следов противоправных действий в отношении ребенка, за время его пропажи, выявлено не было. В настоящее время мальчик находится под присмотром медицинских работников, которые проверяют состояние его здоровья. Об этом сообщает Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, о пропаже мальчика было заявлено во вторник, 14 июля, в 19:00. О происшествии, которое произошло в лесу в поселке Цвелодубово, рассказала его бабушка.

Мальчика искали правоохранительные органы, спасатели и волонтеры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Ленобласти в лесу пропал 8-летний мальчик.