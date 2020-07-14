В Выборгском районе Ленобласти в лесу пропал 8-летний мальчик

Ребенка ищут сотрудники правоохранительных органов, спасатели и добровольцы.

Сегодня, 14 июля, в районе 7 часов вечера за помощью в полицию обратилась женщина, которая рассказала о пропаже внука. Известно, что инцидент произошел в три часа дня рядом с озером Нахимовское в селе Цвелодубово, находящемся в Выборгском районе Ленинградской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Бабушка мальчика отправилась с ним в лес, чтобы собрать ягод и грибов, однако ребенок убежал от женщины во время прогулки в неизвестном направлении.

У потерявшегося следующие приметы: возраст 8 лет, рост 132 сантиметра, блондин. Из одежды на нем присутствуют: белые шорты, голубая футболка, куртка светло-зеленого цвета (на ней изображен рисунок с двумя пандами), серые сандали, белые носки в полоску.

Если вы видели ребенка или имеете какую-либо информацию о его возможном местонахождении, то сообщите об этом по телефону 8(813-78) 30-307 или 102.

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