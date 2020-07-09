Актриса «Хора» оставила сына на лодке и пропала без вести

Актриса Ная Ривера, известная по роли Сантаны Лопез в сериале «Хор», пропала без вести. Последний раз её видели на озере Пиру в Южной Калифорнии.

О пропаже актрисы стало известно после того, как полиция нашла её 4-летнего сына в лодке, пишет Daily Mail. Мальчик рассказал, что его мама прыгнула в воду и не вернулась.

По информации издания, Ривера арендовала лодку днем в среду. Три часа спустя в судне обнаружили спящего мальчика в спасательном жилете. Его матери рядом не было.

Водолазы и спасатели осматривали озеро, но были вынуждены прекратить поиски из-за наступления темноты. Утром поисковые работы возобновятся. Следов актрисы пока не найдено.

33-летняя Ная Ривера — актриса и певица. Широкую известность получила после роли чирлидершы Сантаны в американском сериале «Хор». Среди её проектов также «Шаг вперед: Прилив», «Коварные горничные» и «Подруги».