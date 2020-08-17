РФС отстранил арбитра Казанцева после матча «Спартак» – «Сочи»

Специалист допустил ошибку, его отстранили временно.

Российский футбольный союз принял решение отстранить арбитра Кащанцева за пенальти в матче «Спартак» – «Сочи». Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на слова генерального директора союза Александра Алаева.

«„Спартак“ 9 августа на своем поле сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2 в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ)»,

– сказал он.

Было проведено расследование, в ходе которого удалось выяснить, что второй удар был ошибочным. Арбитров также заставили пройти проверку на полиграфе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Барселона» уволила главного тренера Сетьена. Специалист ушел в отставку, его место, возможно, займет Маурисио Почеттино.