РФС отстранил арбитра Казанцева после матча «Спартак» – «Сочи»

РФС отстранил арбитра Казанцева после матча &#171;Спартак&#187; – &#171;Сочи&#187;
Арбитра временно отстранили. Фото: pixabay.com

Специалист допустил ошибку, его отстранили временно.

Российский футбольный союз принял решение отстранить арбитра Кащанцева за пенальти в матче «Спартак» – «Сочи». Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на слова генерального директора союза Александра Алаева.

«„Спартак“ 9 августа на своем поле сыграл вничью с «Сочи» со счетом 2:2 в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ)»,

– сказал он.

Было проведено расследование, в ходе которого удалось выяснить, что второй удар был ошибочным. Арбитров также заставили пройти проверку на полиграфе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Барселона» уволила главного тренера Сетьена. Специалист ушел в отставку, его место, возможно, займет Маурисио Почеттино.

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