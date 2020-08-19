Gazeta.SPb.ru узнала, когда на фасад дома Лишневского на Лахтинской вернется Мефистофель

Gazeta.SPb.ru выяснила, когда на фасаде дома 24 по Лахтинской улице в Петроградском районе Петербурга восстановят сбитый в 2015 году барельеф Мефистофеля.

Как сообщили корреспонденту Gazeta.SPb.ru в администрации Петроградского района, адрес «Лахтинская, 24» был направлен в Жилищный комитет в конце прошлого года. Однако в региональную программу капремонта на 2021 год он включен не был.

«То есть в следующем году ремонта фасада, а, соответственно, и элемента декора — Мефистофеля — произведено не будет. В середине следующего года мы опять приложим максимум усилий, направив информацию, чтобы данный адрес наконец включили в программу капремонта», — пояснили в администрации Петроградского района.

В свою очередь в Фонде капитального ремонта корреспонденту нашего издания рассказали, что фасад дома на Лахтинской, 24 включен в региональную программу в период с 2021 по 2023 годы.

«При капитальном ремонте фасадов в зоне исторической застройки по заказу Фонда воссоздаются все утраченные элементы декора в соответствии с иконографическими материалами и историческими справками», — добавили в ФКР.

На вопрос корреспондента Gazeta.SPb.ru о расхождении в данных в администрации Петроградского района ответили: указанная ФКР периодичность не означает, что для капремонта выбрана конкретная дата.

«Когда указан период, значит непонятно — или/или. Потому что программа же есть, планы есть, мы же не живем одним днем. Какие-то дома вот-вот нуждаются в ремонте фасада, какие-то адреса, как говорится, в порядке очереди. Поэтому на 2021 год точно нет, но приложим максимум усилий, чтобы на 2022 год включили», — ответили в администрации Петроградского района.

Элемент лепной композиции над трехчастным окном – рельефа с изображением антропоморфного фольклорного существа с крыльями летучей мыши – еще весной 2013 года комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры своим распоряжением отнес к предмету охраны объекта, представляющему особую историческую ценность. Через два года барельеф был уничтожен.

Gazeta.SPb.ru выясняет, где сейчас находятся фрагменты сбитого барельефа. Их, напомним, в мешках со строительным мусором нашли сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Поэтому, как пояснили нашему корреспонденту во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), «останки» Мефистофеля хранились в отделении полиции как вещественные доказательства. Gazeta.SPb.ru направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Однако с тех пор многое изменилось, и фрагменты барельефа могли передать в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП), куда наше издание также обратилось с вопросом.

Хроника событий

Фигуру демона с фасада здания-памятника на Лахтинской улице сбили 24 августа 2015 года. Акт вандализма последовал за установкой креста на строящейся напротив церкви.

Позже в СМИ поступило письмо от организации «Казаки Петербурга», взявшей на себя ответственность за уничтожение Мефистофеля. После этого атаман Cанкт-Петербургского городского казачьего общества «Ирбис» Андрей Поляков заявил, что вышеупомянутой организации не существует, но пообещал, что провокаторы будут найдены и наказаны. По факту произошедшего правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Через два дня полиция обнаружила мешки с мусором, в которых находились «останки» Мефистофеля. Еще спустя сутки СМИ опубликовали письмо, в котором некий промышленный альпинист-аноним рассказал, что сбить барельеф с дома на Лахтинской ему приказал директор ГМП «Исаакиевский собор». 1 сентября молодой человек был задержан, но имя заказчика он назвать отказался.

Для справки

Барельеф Мефистофеля с раскинутыми крыльями украшал тимпан фронтона доходного дома на Лахтинской улице, 24, выполненного стиле модерн и построенного в 1910-1911 годах архитектором Александром Лишневским.