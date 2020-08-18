Все поликлиники Петербурга до конца года станут «бережливыми»

Петербургские власти продолжают работу по переводу городских поликлиник на «бережливый» формат.
Все городские поликлиники переведут на «бережливые» технологии. Это произойдет до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.
По словам Эргашева, после перевода поликлиник города на новый стандарт работы первичная медицинская помощь станет более доступной для местных жителей, а качество оказываемых услуг повысится.
«Бережливые» технологии позволят поликлиникам повысить эффективность управления потоками пациентов, сократить очереди в регистратуре, у кабинетов врачей. Также сократится время ожидания у кабинетов забора крови и вакцинации. Специалисты избавятся от непрофильной нагрузки и будут уделять больше времени непосредственно здоровью пациентов.
В 2019 году на новый формат перевели все 75 детских поликлиник и каждую третью взрослую поликлинику. В этом году «бережливыми» станут еще 80 поликлиник для взрослого населения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Стрельне ввели в эксплуатацию новую поликлинику для взрослых и детей.