Все поликлиники Петербурга до конца года станут «бережливыми»

В этом году "бережливыми" станут еще 80 поликлиник для взрослого населения. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В этом году "бережливыми" станут еще 80 поликлиник для взрослого населения. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Петербургские власти продолжают работу по переводу городских поликлиник на «бережливый» формат.

Все городские поликлиники переведут на «бережливые» технологии. Это произойдет до конца текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

По словам Эргашева, после перевода поликлиник города на новый стандарт работы первичная медицинская помощь станет более доступной для местных жителей, а качество оказываемых услуг повысится.

«Бережливые» технологии позволят поликлиникам повысить эффективность управления потоками пациентов, сократить очереди в регистратуре, у кабинетов врачей. Также сократится время ожидания у кабинетов забора крови и вакцинации. Специалисты избавятся от непрофильной нагрузки и будут уделять больше времени непосредственно здоровью пациентов.

В 2019 году на новый формат перевели все 75 детских поликлиник и каждую третью взрослую поликлинику. В этом году «бережливыми» станут еще 80 поликлиник для взрослого населения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Стрельне ввели в эксплуатацию новую поликлинику для взрослых и детей.