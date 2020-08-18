Солистка Мариинского театра рассказала о работе в условиях пандемии

Мариинский театр - единственный театр в мире на сегодняшний день, который открыл двери для посетителей. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Мариинский театр - единственный театр в мире на сегодняшний день, который открыл двери для посетителей. Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Заслуженная артистка России и солистка Мариинского театра Альбина Шагимуратова рассказала о работе артистов в условиях пандемии COVID-19.

Хотя некоторые ограничения по-прежнему сохраняются, — к примеру, репетиции проводятся только в защитных масках, — возвращение после столь длительного перерыва для артистов большая радость, а выход на сцену — «глоток свежего воздуха». Об этом Альбина рассказала в интервью ведущим программы «Утро в Петербурге» на телеканале «Санкт-Петербург».

Солистка Мариинки отмечает, что выступать можно даже при полупустом зале, когда людей рассаживают через одного: зрительская отдача при этом чувствуется не меньше. По словам Шагимуратовой, на поклонах по окончанию последнего выступления она даже расплакалась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории студии «Ленфильм» открылось общественное пространство «KinoKorner».