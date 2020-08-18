Детская больница имени Филатова возобновила прием пациентов по четырем профилям

Петербургская Детская больница №5 имени Н.Ф. Филатова вновь принимает маленьких пациентов по профилям хирургия, травматология, оториноларингология и гинекология.

Об этом во вторник, 18 августа, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга. Для пациентов уже подготовили 192 хирургические койки. На штатный режим работы переходят два отделения оториноларингологии, травматолого-ортопедическое отделение, в состав которого входят нейрохирургические койки, отделение гинекологии и два хирургических отделения. При этом для пациентов с подозрением на коронавирус оставили 361 инфекционную койку.

Также для коронавирусных пациентов оставили одно отделение, а второе будет принимать экстренных и плановых пациентов.

Чтобы маленький пациент поступил на плановое лечение, ему потребуется предоставить отрицательный тест на коронавирус сроком не более 7 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все поликлиники Петербурга до конца года станут «бережливыми».