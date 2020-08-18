Россиянка пыталась провезти из Финляндии охотничье ружье

На финской границе пограничники нашли у россиянки охотничье ружье. Разрешения на ввоз оружия у автомобилистки не нашлось.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти, сотрудники одного из пунктов пропуска в Выборгском районе Ленобласти проверили автомобиль, въезжающий в Россию. При осмотре багажника была найден сумка-чехол, в которой были гладкоствольное ружье и патроны к нему.

В ходе проверки пограничники выяснили, что обнаруженное оружие и боеприпасы принадлежат супругу 39-летней россиянки, которая вела автомобиль. Она уточнила, что разрешения на ввоз в РФ данных предметов она не получала.

В итоге ружье с боеприпасами изъяли и передали полиции, где будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина попытался дать взятку таможеннику в Ленобласти, но оказался задержан.