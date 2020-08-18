Tele2 дарит кофе и поездки на такси

Tele2 запускает проект «Понедельники Tele2» и дарит своим клиентам подарки, чтобы сделать приятным начало рабочей недели. В коллаборации с федеральными партнерами «Макдоналдс» и Gett оператор предлагает бесплатный кофе и скидку на поездки в такси. При этом абонентам не нужно выбирать – они могут воспользоваться двумя предложениями одновременно.

Зайти за кофе по дороге на работу и проехаться на такси – таким может быть приятный понедельник для абонентов Tele2. Оператор снова меняет правила и дарит своим клиентам подарки в первый день рабочей недели. Петербуржцы по понедельникам смогут бесплатно выпить кофе в «Макдоналдс», а также воспользоваться скидкой на поездку в сервисе по заказу такси Gett. Предложения будут действовать каждый понедельник до 14 сентября.

В рамках стратегии lifestyle enabler Tele2 поддерживает стиль жизни своих клиентов и делает им действительно нужные подарки. Именно поэтому оператор выбрал в качестве предложений кофе и поездки на такси – эти категории являются одними из самых популярных в программе лояльности оператора «Больше», где клиентам доступны скидки и бонусы от партнеров.

Максим Иконников, коммерческий директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Для многих понедельник задаёт настроение на всю рабочую неделю, и мы хотим, чтобы для наших клиентов этот день проходил легко и радостно. С помощью проекта «Понедельники Tele2» мы вводим новый ритуал в жизнь наших клиентов, ведь, так приятно пройтись по улице со стаканом горячего кофе или доехать до места назначения на комфортном такси. Мы всегда стремимся, чтобы абонентам Tele2 с нами было выгодно и комфортно».

Чтобы получить подарок, абонентам нужно активировать промокод в приложении «Мой Tele2». Использовать его у каждого из партнеров нужно именно в понедельник каждую неделю до 14 сентября. Первый день недели перестанет быть «днем тяжелым» для абонентов тарифных планов открытой линейки «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», «Игровой», «Премиум», а также целого списка архивных тарифов. Их полный перечень можно найти на сайте проекта.