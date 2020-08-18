Создателям национальных фильмов в Петербурге продлили сроки выпуска кинолент

Городские власти внесли изменения в постановление Правительства Петербурга о предоставлении в прошлом году субсидий на развитие кинематографа.

Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе Смольного. Получившие от властей финансовую поддержку фильмы должны были выпустить до декабря этого года. Однако коронавирусная пандемия на длительное время приостановила съемки многих картин. В связи с этим производителям фильмов разрешили провести премьерные показы до 1 июня 2021 года.

В прошлом году поддержку из городского бюджета получили создатели 18 фильмов. Среди них были национальные ленты «Алиса Фрейндлих» Дениса Клеблеева, «Воздух» Алексея Германа-младшего, «Ключ времени» Алексея Тельнова, а также фильмы на военную тематику «Трамвай идет на фронт», «Опасный фарватер», «Сухо. Неизвестная дорога жизни» и другие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге субсидируют съемки десяти национальных фильмов.