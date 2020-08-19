В центре Петербурга хотят разрешить продажу алкоголя небольшим барам и ресторанам

Сейчас эта возможность есть только у тех заведений, чей зал обслуживание не меньше 50 квадратных метров.

Небольшим барам и ресторанам Санкт-Петербурга, которые находятся в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах, хотят разрешить продавать алкоголь. Раньше для это нужен был зал обслуживая площадью в 50 квадратных метров, а сейчас будет достаточно 25 «квадратов». Этот вопрос решится уже 25 августа, отметили в пресс-службе депутата ЗакСа Дениса Четырбока.

Чиновник заявил, что главная задача властей – это дать возможность работать «хорошим, приличным барам и ресторанам», которые не нарушали бы общественный порядок и не мешали местным жителям.

«Возможно, предложенное «зонирование» мы немного расширим, но главное, чтобы не было никаких послаблений для тех самых пресловутых «наливаек», которые сосредоточены, как правило, в спальных районах Петербурга»,

— заявил Денис Четырбок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов обсудил судьбу «наливаек» с владельцем культового бара «Терминал».