На поверхности Карповки увидели масляное пятно

Специалисты уже ликвидировали его, прибегнув к активной пене.

Петербуржцы обратили внимание на масляную пленку, которая покрыла поверхность реки Карповки. О своих переживаниях в соответствующее ведомство сообщила местная жительница утром 19 августа. Об этом пишет «Аргументы и Факты Санкт-Петербург». На место прибыли сотрудники комитета по природопользованию, которые ликвидировали пятно, обработав его активной пеной.

Подобный инцидент недавно произошел недалеко от парка «Куракина дача» – пятно появилось на Неве. Его также ликвидировали, но пока непонятно, что стало источником загрязнения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росприроднадзор зафиксировал нефтяное пятно в акватории Невы. Кроме того, информация о случившемся поступила в «Водоканал Санкт-Петербурга», предприятие должно обследовать канализационные сети в районе загрязнения.