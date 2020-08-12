Росприроднадзор зафиксировал нефтяное пятно в акватории Невы

Росприроднадзор зафиксировал нефтяное пятно в акватории Невы
Причину появления пятна еще предстоит установить. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

В среду, 12 августа, инспектор Росприроднадзора зафиксировал нефтяное пятно в акватории Невы напротив парка «Куракина дача» по проспекту Обуховской обороны.

Площадь радужной пленки составляет около восьми квадратных метро и нефтепродукты продолжают подниматься на поверхность со дна реки. На набережной и в канализационном колодце неподалеку следов нефтепродуктов не обнаружено, поэтому источник загрязнения пока остается загадкой. О нефтяном пятне оповестили специалистов ГУП «Пиларн», которые уже приступили к ликвидации.

Кроме того, информация о случившемся поступила в «Водоканал Санкт-Петербурга», предприятие должно обследовать канализационные сети в районе загрязнения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще 31 июля петербуржцы забили тревогу, заметив радужные разводы на поверхности Невы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
нева нефтяное пятно Росприроднадзор по СЗФО санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Росприроднадзор зафиксировал нефтяное пятно в акватории Невы
У посольства Белоруссии в Петербурге снова собралась толпа
У семьи бурых капуцинов из Ленинградского зоопарка родился детеныш
Дирижер Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко
Петербургское издание «Мой район» попало под блокировку Роскомнадзора
В Петербурге компания сбрасывала отходы на участки, предоставленные городом ...
Археологи нашли старинный костяной гребень на раскопках в Выборге
Актер Федор Добронравов поздравил жителей деревни Шондовичи с новым мостом