Росприроднадзор зафиксировал нефтяное пятно в акватории Невы

Причину появления пятна еще предстоит установить. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Причину появления пятна еще предстоит установить. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

В среду, 12 августа, инспектор Росприроднадзора зафиксировал нефтяное пятно в акватории Невы напротив парка «Куракина дача» по проспекту Обуховской обороны.

Площадь радужной пленки составляет около восьми квадратных метро и нефтепродукты продолжают подниматься на поверхность со дна реки. На набережной и в канализационном колодце неподалеку следов нефтепродуктов не обнаружено, поэтому источник загрязнения пока остается загадкой. О нефтяном пятне оповестили специалистов ГУП «Пиларн», которые уже приступили к ликвидации.

Кроме того, информация о случившемся поступила в «Водоканал Санкт-Петербурга», предприятие должно обследовать канализационные сети в районе загрязнения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что еще 31 июля петербуржцы забили тревогу, заметив радужные разводы на поверхности Невы.