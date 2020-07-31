Петербуржцы рассказала о нефтяных пятнах на Неве

Не первый раз петербуржцы обращают внимание на пятна на реке. Фото: vk.com/spb_today

Не первый раз петербуржцы обращают внимание на пятна на реке. Фото: vk.com/spb_today

На воде заметили радужные пятна.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Радужные пятна увидели на поверхности Невы на проспекте Обуховской Обороны. Свидетели уверяют, что их можно увидеть в разных местах. Пользователи отмечают, что при этом местные не боятся купаться в реке.

Напоминаем, что о нефтяных пятнах на Неве петербуржцы говорят не первый раз. До этого их заметили у Большеохтиского моста несколько дней назад. Пока что специалисты никак не комментируют данные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы жалуются на пятна нефти на реке Смоленки. В ведомстве объяснили, что дно действительно загрязнено нефтепродуктами и приходится все это извлекать наружу.