Петербуржцы жалуются на пятна нефти на реке Смоленки

Петербуржцы жалуются на пятна нефти на реке Смоленки
Смоленка снова загрязнилась. Фото: Google View

Горожане снова обратили внимание на плачевное состояние водоема.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в официальном паблике комитета по природопользованию Санкт-Петербурга. В посте говорится, что специалисты занимаются ликвидацией нефтяных пятен на поверхности реки Смоленки. Петербуржцы тем временем очень обеспокоены состоянием водоема – их пугают пятна нефти на водной глади.

В ведомстве объяснили, что дно действительно загрязнено нефтепродуктами и приходится все это извлекать наружу. Обычно жалобы поступают после продолжительных ливней, то есть причиной появления пятен может быть смыв воды с берегов в реку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петербурга жалуются на странные пятна в устье реки Смоленки.

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