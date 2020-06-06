Жители Петербурга жалуются на странные пятна в устье реки Смоленки

Жители Василеостровского района Северной столицы заметили на поверхности реки Смоленки странные радужные разводы, похожие на следы нефтепродуктов.

Об этом очевидцы рассказали в субботу, 6 июня, в сообществе «Парк на Смоленке | Васильевский остров» в социальной сети «Вконтакте». Автор публикации отмечает, что пятно обнаружили в устье реки, там, где буквально час назад устраивали рыбалку. Сообщение подкреплено фотографией, на которой видно, что радужная полоса достигает нескольких десятков метров в длину.

Местные жители уже обратились в соответствующие органы, где им ответили, что о проблеме уведомлены и на Смоленке уже работает судно предприятия «ПИЛАРН».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неделей раньше в Росприроднадзор уже поступали жалобы на аналогичные пятна. Предположительно, это могут быть последствия чистки донных отложений.