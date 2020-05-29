Росприроднадзор проверит жалобу на нефтяные пятна в реке Смоленке

В "Водоканале" не сообщали о внештатных ситуациях, которые могли привести к таким последствиям. Фото: https://vk.com/spb_today

В "Водоканале" не сообщали о внештатных ситуациях, которые могли привести к таким последствиям. Фото: https://vk.com/spb_today

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу проверит информацию о нефтяных пятнах, замеченных петербуржцами в акватории реки Смоленки на Васильевском острове.

Тревогу забили очевидцы, 28 мая поделившиеся в сетях фотографиями подозрительной радужной пленки на поверхности воды в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Нефтяные разводы зафиксировали в районе Наличного моста и ниже по течению в сторону Финского залива.

Росприроднадзор запросил у «Водоканала» информацию о возможных внештатных ситуациях на сетях, так как на протяжении реки есть выпуски сточных вод, подконтрольные этой организации. Предположительно, появление нефтяных загрязнений могло стать следствием работ по расчистке русла реки Смоленки, так как в это время происходит взмучивание донных отложений и накопленные загрязнения могут проявляться на поверхности воды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор разберется в причинах загрязнения реки Оккервиль.