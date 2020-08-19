В «доме Путина» на Васильевском острове продают квартиру за 25 млн рублей

Доходный дом М. Д. Сольского, в котором располагается квартира, был построен в 1917 году по проекту архитектора Г. И. Карпова. Фото: spb.cian.ru

Доходный дом М. Д. Сольского, в котором располагается квартира, был построен в 1917 году по проекту архитектора Г. И. Карпова. Фото: spb.cian.ru

В Северной столице на Васильевском острове выставлена на продажу квартира, где когда-то проживал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Объявление появилось на сайте агрегатора по купле и продаже недвижимости «ЦИАН». Агентство недвижимости «Легион-Недвижимость» продает пятикомнатную квартиру 2-й линии Васильевского острова, 17, общая площадь её составляет 180 квадратных метров. Оценивают недвижимость в 25 миллионов рублей.

В сопроводительном тексте рассказывается, что в квартире сделан качественный ремонт с использованием дорогих и натуральных материалов: канадской паркетной доски, стеклопакеты и межкомнатные двери — из дуба. Высота потолков — три метра. Отметим, что этом доме будущий российский президент жил до переезда в Москву.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в этом году россияне начали активно скупать недвижимость за городом.