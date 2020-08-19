Россиянка, которой бывший муж отрубил руку, рассказала о романе с новым возлюбленным

Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, о которой писали СМИ после шокирующего инцидента с экс-мужем, отрубившем ей кисть правой руки, планирует второй брак.

Грачева рассказала порталу Woman.ru, что в начале отношений ее будущий супруг выбрал хорошую тактику: сначала он был для нее другом и не торопил события. По ее словам, это позволило ей привыкнуть к нему и начать доверять.

Она отметила, что ее новый возлюбленный спокойно ждал своего часа и не требовал серьезных отношений. Дети Грачевой приняли его в семью — они прекрасно ладят. Женщина также заявила о желании родить еще одного ребенка. Сейчас она воспитывает двоих сыновей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-резидент «Аншлага», 59-летний Юрий Гальцев кардинально сменил имидж ради молодой возлюбленной.