Юрий Гальцев кардинально сменил имидж ради молодой возлюбленной

Недавно Гальцев приобрел квартиру, которая в равной степени принадлежит Юрию, Марии и их сыну. Фото: Instagram @esheneve4er

Недавно Гальцев приобрел квартиру, которая в равной степени принадлежит Юрию, Марии и их сыну. Фото: Instagram @esheneve4er

Экс-резидент «Аншлага», 59-летний Юрий Гальцев поразил поклонников резкой сменой имиджа: вместо клоунских рубашек и растрепанных волос шоумен появился на людях лысым, в стильном костюме и, похоже, сбросил пару десятков кило.

В новом образе Юрий Гальцев предстал на съемках телешоу своей коллеги Елены Степаненко «Еще не вечер». В Instagram-аккаунте программы Елена Георгиевна подписала фото со старым «новым» другом философскими размышлениями о силе любви. «Прошу вас, не бойтесь, просто любите! И тогда все неприятности обойдут вас стороной», — призвала она подписчиков.

Не секрет, что на имидж юмориста повлияла его новая возлюбленная, 24-летняя Мария Насырова, студентка Гальцева и актриса его театра. Отметим, что, будучи счастливым с Марией и их общим сыном, пятилетним Глебом, разводиться с официальной супругой, актрисой Ириной Рашкиной, Гальцев не собирается.

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