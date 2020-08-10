Валерий Сюткин в 62 года стал отцом в четвертый раз

Валерий Сюткин в 62 года стал отцом в четвертый раз
"Это были 9 месяцев Веры, Надежды и Любви! Спасибо, моя Любовь!", - подписал фотографии Валерий. Фото: Instagram @syutkin_valeriy

Певец Валерий Сюткин обрадовал поклонников трогательным фото из роддома: 62-летний музыкант подтвердил, что он и его супруга Виола стали родителями в четвертый раз.

Радостной новостью о появлении на свет наследника Валерий Сюткин поделился в своем Instagram в воскресенье, 9 августа. В течение всей беременности Виолы пара никак не афишировала грядущее важное событие: третью жену Сюткина ни разу не видели с животом. Поэтому внезапная новость о рождении сына стала для подписчиков Валерия настоящим шоком.

Отметим, что некоторые интернет-пользователи считали, что Валерий и Виола прибегли к услугам суррогатной матери. Тем не менее, опубликованные музыкантом снимки доказывают обратное. Звездная пара, между тем, вместе уже практически 30 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонники Ксении Собчак в очередной раз подозревают светскую львицу в беременности.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
валерий сюткин рождение ребенка шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россияне перечислили основные недостатки отечественных курортов
Samsung запустила в России продажи самого дешевого смартфона Samsung Galaxy ...
Петербургский ученый рассказал о невосприимчивых к COVID-19 людях
Жительница Петербурга принесла знакомому труп новорожденной дочери в пакете
Лоза усомнился в том, что Утяшева может прожить на 50 тысяч рублей в месяц
Юрий Гальцев кардинально сменил имидж ради молодой возлюбленной
Валерий Сюткин в 62 года стал отцом в четвертый раз
Ученые из Петербурга разработали способ очистки почв и водоемов от нефти