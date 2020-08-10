Валерий Сюткин в 62 года стал отцом в четвертый раз

"Это были 9 месяцев Веры, Надежды и Любви! Спасибо, моя Любовь!", - подписал фотографии Валерий. Фото: Instagram @syutkin_valeriy

"Это были 9 месяцев Веры, Надежды и Любви! Спасибо, моя Любовь!", - подписал фотографии Валерий. Фото: Instagram @syutkin_valeriy

Певец Валерий Сюткин обрадовал поклонников трогательным фото из роддома: 62-летний музыкант подтвердил, что он и его супруга Виола стали родителями в четвертый раз.

Радостной новостью о появлении на свет наследника Валерий Сюткин поделился в своем Instagram в воскресенье, 9 августа. В течение всей беременности Виолы пара никак не афишировала грядущее важное событие: третью жену Сюткина ни разу не видели с животом. Поэтому внезапная новость о рождении сына стала для подписчиков Валерия настоящим шоком.

Отметим, что некоторые интернет-пользователи считали, что Валерий и Виола прибегли к услугам суррогатной матери. Тем не менее, опубликованные музыкантом снимки доказывают обратное. Звездная пара, между тем, вместе уже практически 30 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поклонники Ксении Собчак в очередной раз подозревают светскую львицу в беременности.