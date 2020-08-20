Под Петербургом за лето потерялось почти 900 грибников

В период с 1 июня 2020 года, спасатели и волонтеры поисковых отрядов получили 899 заявок о потерявшихся людях в лесных массивах.

В среду, 19 августа, состоялась пресс-конференция ТАСС, в ходе которой сотрудники Центра управления в кризисных ситуаций ГУ МЧС по Ленинградской области и нескольких поисковых отрядов («Экстремум» и «Лиза Алерт») отчитались о статистических данных по потерявшимся людям в лесу за все лето текущего года.

Количество заявок оказалось весьма значительным — за лето потерялось 899 любителей отдыха на свежем воздухе и поиска грибов. Только за 2019 год целиком подобных заявок о пропаже было 1200.

Отмечается, что в Петербурге лишь за первую половину августа в поисковую службу «Лиза Алерт» попросили о помощи в поиске в лесу 184 раза. Порой количество заявок превышало 40 лишь за сутки.

К подобной тенденции к увеличению потерявшихся в летний период могла привести пандемия. Люди, желающие прогуляться, выбирают не парки, где может быть много других людей, а леса, где практически никого нет.

Спасатели и волонтеры поисковых отрядов просят любителей прогулок в лесу быть осторожными и предусмотрительными. При себе всегда нужно иметь воду и пропитание, а также заряженное мобильное устройство (желательно, с дополнительными портативным аккумулятором). Одеваться же стоит как можно ярче, чтобы в случае экстренной ситуации, поисковые службы могли сработать оперативнее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург побил антирекорд по числу потерявшихся за месяц людей.