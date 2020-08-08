Петербург побил антирекорд по числу потерявшихся за месяц людей

Петербург побил антирекорд по числу потерявшихся за месяц людей
В Петербурге установлен антирекорд по числу пропавших в лесу людей. Фото: vk.com/lizaalert_piter

За июль поисковый отряд «Лиза Алерт» получил более трех сотен заявок о пропавших без вести на территории Петербурга и Ленобласти.

Как сообщает организация на своей странице «ВКонтакте», это количество установило новый антирекорд по заявкам на пропавших людей. Всего за последний месяц в лесах искали 124 пропавших человека. Поиски пятерых продолжаются по сей день. Еще 18 человек найдены мертвыми.

Большая часть из потерявшихся — пожилые люди, которые заблудились в лесу, когда ушли за грибами. В «Лиза Алерт» добавили, что если столь большое число людей попало в только в начале ягодно-грибного сезона, то страшно представить, что будет происходить этой осенью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ищут пропавшую 14-летнюю девочку.

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