Врач рассказал, в каком случае человек не сможет получить вакцину от коронавируса

Врач-иммунолог объяснил, почему не у всех желающих получится сделать инъекцию препарата от COVID-19.

Для прохождения вакцинации необходимо соблюсти определенные условия, которые позволят сделать процедуру безопасной. Как и в случае с прививками от гриппа, россиянам, которые хотят защититься от коронавируса, стоит помнить о некоторых ограничениях. Об этом сообщает радио Sputnik с ссылкой на доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова.

К примеру, если человек уже находится в больном состоянии, а температура его тела серьезно повышена, то в вакцинации ему будет отказано. Уточнят медики у людей и тот факт, когда последний раз в их организме оказывался алкоголь — если это случилось позже, чем за 10-12 часов до процедуры, то поставить прививку тоже не удастся. В противном случае, человеку просто может стать плохо.

Также, Жемчугов отметил, что важно проконтролировать сам ход введения препарата. Следует уточнить все ли в порядке со сроками хранения и температурным режимом в холодильниках с вакцинами. Проконтролировать необходимо и действия врача. Во время процедуры он должен находиться в перчатках, а вводить лекарство он обязан с помощью одноразового шприца.

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