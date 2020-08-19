В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали почти 17 тысяч человек

Ежедневно количество зараженных увеличивается, поэтому горожан просят соблюдать меры предосторожности.

По данным оперативного штаба на 10:00 19 августа, за сутки в Санкт-Петербурге проверили на коронавирусную инфекцию 16941 человек. Под медицинским наблюдением остаются 344 пациента, большая часть из них — контактные.

Кроме того, в Единую региональную службу по вопросам коронавируса зарегистрировано 133 обращения за сутки.

Напоминаем, что количество зараженных коронавирусом в мире достигло 22 миллионов человек. Первое место все еще занимает Америка, на втором остается Бразилия, тройку лидеров замыкает Индия. В России зарегистрировано более 932 тысяч случаев заражения, летальных исходов – более 15,8 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ просят делиться вакциной от коронавируса.