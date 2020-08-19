В ВОЗ просят делиться вакциной от коронавируса

На данный момент российские ученые уже изобрели вакцину, чью эффективность удалось доказать во время испытаний.

Всемирная организация здравоохранения призвала государства присоединиться к механизму COVAX для того, чтобы обеспечить все страны вакциной от коронавируса. Об этом говорится в письме, написанным гендиректором ВОЗ Тедросом Аданом Гебрейесусом. Он хочет, чтобы произведенные вакцины распространяли пропорционально и одновременно среди всех стран-участниц. На втором этапе стратегических действий – поставка вакцины в те государства, где самая плохая эпидемиологическая обстановка. Эксперт отметил, что очень важно объединить усилия, чтобы противостоять болезни.

Не уточняется, получила ли ВОЗ какой-то ответ и присоединилась ли Россия к механизму. Напоминаем, что россиян собираются прививать уже в ближайшее время, производство вакцины началось 15 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что взволнованные родители петербургских школьников задумались о переходе на «дистанционку».