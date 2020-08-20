В Пушкине трое пьяных мужчин ограбили «Магнит» угрожая продавцу пистолетом

В Пушкинском районе трое неизвестных похитили в «Магните» две бутылки водки.

Находившиеся под градусом злоумышленники решили прийти в магазин за добавкой, но оплатить товар отказались.

Как стало известно gazeta.spb.ru, происшествие произошло в магазине «Магнит» в Пушкинском районе, в среду, 19 августа. Сигнал в экстренные службы поступил от потерпевшей — товароведа торговой точки. Женщина сообщила, что в помещение магазина зашли три неизвестных мужчины, которые взяли две бутылки водки и собирались уйти. Работница магазина попросила оплатить выбранный товар, однако в ответ на нее был направлен пневматический пистолет. Получив желаемый алкоголь, злоумышленники скрылись.

На место инцидента оперативно отправились сотрудники правоохранительных органов, которые изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили приметы преступников.

Спустя несколько часов был задержан один из подозреваемых — 32-летний неработающий житель Пушкина. В полицейском участке на него был оформлен протокол об административном правонарушении.

Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту разбоя в настоящее время остается открытым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Нарвском проспекте задержали жителя Мурманска с пистолетом и патронами.