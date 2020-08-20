Бывший сожитель избил петербурженку, а после отобрал деньги и снял украшения

В Приморском районе Петербурга мужчина избил бывшую сожительницу, после чего отобрал у нее деньги и золотую цепочку. Возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

Все случилось в понедельник, 18 августа, около дома №12 по проспекту Испытателей. В отдел полиции обратилась 56-летняя женщина. Она рассказала, что находилась в своем авто марки Skoda Octavia с бывшим сожителем. 29-летний мужчина нанес заявительнице телесные повреждения, после чего отобрал 18 тыс. 600 рублей и золотую цепочку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, причиненный ущерб горожанка оценила в 50 тыс. рублей.

В этот же день безработный мужчина сам сдался правоохранителям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина в черной маске и спортивном костюме вынес кассу из цветочного на Металлистов.