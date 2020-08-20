В Бокситогорском районе «банковские мошенники» лишили пенсионерку 100 тысяч

В Бокситогорском районе Ленобласти пенсионерка перевела «банковским мошенникам» почти 100 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции 62-летняя женщина обратилась 9 августа. Жительница поселка Ефимовский рассказала, что ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестной женщины. Собеседница представилась сотрудницей «Сбербанка».

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестная сообщила, что со счета пенсионерки пытаются снять деньги, после чего заявительница сообщила звонившей личные данные. С карты списали 97 698 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший сожитель избил петербурженку, а после отобрал деньги и снял украшения.