В Бокситогорском районе «банковские мошенники» лишили пенсионерку 100 тысяч

В Бокситогорском районе &#171;банковские мошенники&#187; лишили пенсионерку 100 тысяч
Пенсионерка сообщила неизвестной данные своей банковской карты. Фото: pixabay

В Бокситогорском районе Ленобласти пенсионерка перевела «банковским мошенникам» почти 100 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции 62-летняя женщина обратилась 9 августа. Жительница поселка Ефимовский рассказала, что ей на мобильный телефон поступил звонок от неизвестной женщины. Собеседница представилась сотрудницей «Сбербанка».

Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестная сообщила, что со счета пенсионерки пытаются снять деньги, после чего заявительница сообщила звонившей личные данные. С карты списали 97 698 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший сожитель избил петербурженку, а после отобрал деньги и снял украшения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Бокситогорский район пенсионерка происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Алексей Навальный находится в коме после токсического отравления
В Колпино обнаружили подпольный алкозавод и 5 тысяч литров «подделки»
В Бокситогорском районе «банковские мошенники» лишили пенсионерку ...
Полиция ищет злоумышленника, «заминировавшего» АЭС в Ленобласти
Бывший сожитель избил петербурженку, а после отобрал деньги и снял украшения
В Гатчине задержали бомжа, убившего мужчину из-за металлолома
Мужчина в черной маске и спортивном костюме вынес кассу из цветочного на ...
В омской больнице подтвердили госпитализацию Навального в тяжелом состоянии