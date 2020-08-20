В Колпино обнаружили подпольный алкозавод и 5 тысяч литров «подделки»

В Колпинском районе Петербурга правоохранители обнаружили подпольное производство алкоголя. Было изъято около 5 тыс. литров поддельной продукции.

Предприятие обнаружили на Межевой улице. Прибывшие полицейские задержали на месте семь человек — граждане Азербайджана и Киргизии.

Уголовное дело возбудили по статье об изготовлении или сбыте поддельных акцизных марок.

Как стало известно gazeta.spb.ru, из алкозавода также изъяли 1,5 тыс. литров спирта и около 100 тыс. поддельных акцизных марок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «банковские мошенники» лишили пенсионерку из Колпино 40 тысяч.