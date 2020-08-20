В России зафиксировано 4785 новых случаев коронавирусной инфекции

В России зафиксировано 4785 новых случаев коронавирусной инфекции
Статистика пока не говорит о снижении заболеваемости. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 предоставил новые статистические данные по ситуации с эпидемией на территории России.

За прошедшие сутки зафиксировано 4785 случаев инфицирования. Побороть болезнь и выздороветь сумели 6090 пациентов. Скончались от тяжелого течения болезни и возникших осложнений еще 110 человек.

Стоит отметить, что ситуация с заболеваемостью практически не меняется, изредка колеблясь в сторону незначительного снижения или повышения. Количество умерших от негативного воздействия патогена за все время эпидемии перевалило за 16 тысяч (16099).

В общей сложности, в России вирус поразил 941106 человек. Выздороветь удалось уже 755513 пациентам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирус подхватили 160 человек. В Ленинградской области болезнь выявили у 29 местных жителей.

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