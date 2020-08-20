В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 160 человек

В Петербурге ежедневно обновляют данные о числе инфицированных горожан. За сутки инфекция подтвердилась еще у 160 человек.

Об этом стало известно в четверг, 19 августа. Согласно данным оперштаба по борьбе с болезнью, в Ленобласти за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 29 человек, в Москве — 688.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки Санкт-Петербурге на Covid-19 проверили 20 тыс. 436 человек. Под наблюдением врачей остаются 348 человек. Из них 158 — в обсерваторе, 190 — контактные.