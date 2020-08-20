В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 20 тысяч человек

В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 20 тысяч человек
В городе продолжают выявлять инфицированных. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Северной столице продолжают проверять горожан на коронавирус. За сутки специалисты успели обследовать более 20 тыс. человек.

Об этом стало известно в четверг, 20 августа. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, за последние 24 часа в городе на Неве на Covid-19 проверили 20 тыс. 436 человек.

Под наблюдением врачей остаются 348 человек. Из них 158 — в обсерваторе, 190 — контактные. Обработано 128 вызовов, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли различия у потери обоняния при простуде и коронавирусной инфекцией.

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