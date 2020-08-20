На Приморском шоссе столкнулись три иномарки и маршрутка, движение затруднено

На Приморском шоссе столкнулись три иномарки и маршрутка, движение затруднено
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Приморском шоссе возле Ольгино произошло массовое ДТП. Движение в попутном направлении заблокировано.

Авария случилась в четверг, 20 августа, при выезде из города в сторону Горской. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Участниками аварии стали три иномарки и маршрутка. Никто не пострадал, но транспорт перекрыл дорогу, остальные участники движения объезжают столкнувшиеся машины по обочине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в массовом ДТП у съезда на Мурманское шоссе пострадала девушка-пассажир.

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