На Приморском шоссе столкнулись три иномарки и маршрутка, движение затруднено

На Приморском шоссе возле Ольгино произошло массовое ДТП. Движение в попутном направлении заблокировано.

Авария случилась в четверг, 20 августа, при выезде из города в сторону Горской. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Участниками аварии стали три иномарки и маршрутка. Никто не пострадал, но транспорт перекрыл дорогу, остальные участники движения объезжают столкнувшиеся машины по обочине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в массовом ДТП у съезда на Мурманское шоссе пострадала девушка-пассажир.