На ЗСД полыхает грузовик, автомобилисты стоят в пробке

На ЗСД полыхает грузовик, автомобилисты стоят в пробке
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на ЗСД загорелся грузовик. В соцсети появилось видео с места ЧП.

Об этом стало известно сегодня днем, 20 августа. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что огонь полностью охватил транспортное средство. К месту происшествия прибыли спасатели на спецмашинах.

«Не двигаемся уже 10 минут», — написал один из свидетелей произошедшего.

Причины возгорания и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском шоссе столкнулись три иномарки и маршрутка, движение затруднено.

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