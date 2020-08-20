На ЗСД полыхает грузовик, автомобилисты стоят в пробке

В Петербурге на ЗСД загорелся грузовик. В соцсети появилось видео с места ЧП.

Об этом стало известно сегодня днем, 20 августа. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На видеозаписи зафиксировано, что огонь полностью охватил транспортное средство. К месту происшествия прибыли спасатели на спецмашинах.

«Не двигаемся уже 10 минут», — написал один из свидетелей произошедшего.

Причины возгорания и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Приморском шоссе столкнулись три иномарки и маршрутка, движение затруднено.