После ДТП на КАД пострадали четыре человека

На КАД нередко случаются ДТП из-за неосторожности водителей, движущихся по скоростной трассе. Фото: Baltphoto

На КАД нередко случаются ДТП из-за неосторожности водителей, движущихся по скоростной трассе. Фото: Baltphoto

Травмы средней тяжести получили мужчина, женщина и двое детей.

В Ломоносовском районе Ленобласти на 89-м километре внутреннего кольца КАД произошла авария с участием трех машин. Об этом сообщили в ГИБДД по Санкт-Петербургу и региону. Дорогу не поделили «ГАЗель», «Вольво» и «Хендай Гретта». По непонятной причине они столкнулись, в результате пассажирам и водителю понадобилась помощь врачей. Состояние мужчины, женщины и двоих детей оценили как средней степени тяжести.

На данный момент не удалось выяснить все обстоятельства инцидента, а также личности пострадавших. Сотрудники правоохранительных органов занимаются оформлением ДТП и рассосредоточением транспорта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти возле Рапполово произошло массовое ДТП.