В Ленобласти возле Рапполово произошло массовое ДТП

В четверг, 20 августа, во Всеволожском районе Ленинградской области случилось массовое дорожно-транспортное происшествие.

Дорожный инцидент произошел около пяти часов вечера неподалеку от поселка Рапполово, входящего в состав Токсовского городского поселения. О случившемся рассказал очевидец, который опубликовал в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» видеозапись с места аварии.

Судя по кадрам ролика, на небольшой дороге не смогли разъехаться четыре или пять машин. Автор публикации предположил, что кто-то вылетел на встречную полосу и «собрал» остальных. Несмотря на пугающие обломки на проезжей части, пострадавших вокруг не видно — возможно, обошлось без жертв.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ЗСД сегодня днем загорелся грузовик. Это спровоцировало масштабную пробку.