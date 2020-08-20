Кокорин может так и не сыграть за «Спартак» до осени

Футболиста планируют выпустить на поле в матче против «Локомотива».

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин пока что вряд ли сыграет за «Спартак». Об этом пишет «Чемпионат.com», ссылаясь на собственные источники. Игрок может так и не появиться на поле до осени – по предварительным данным, его планируют впервые задействовать во встрече с «Локомотивом».

Напоминаем, что Кокорин перешел в московскую команду в летнее трансферное окно. Его контракт рассчитан до лета 2023 года, в год игрок будет зарабатывать три миллиона евро.

Во время подготовки к первому туру чемпионата России Кокорин получил несерьезную травмы и сейчас восстанавливается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак надеется, что «Зенит» в полном составе подойдет к матчу с «Тамбовом». Он объяснил, что предстоит понять, кто на сегодняшний день готов лучше, кто хуже, чтобы все, кто выйдет на поле, чувствовали себя хорошо.