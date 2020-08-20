Россияне смогут улететь за границу еще из трех городов

Пока что международные рейсы выполняются из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Российские и зарубежные авиакомпании смогут осуществлять международные рейсы еще из трех городов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение Росавиации. Теперь жители Казани, Калининграда и Новосибирска смогут без проблем улететь в одну из стран, с которой Россия открыла границы. На данный момент речь идет о полетах в Великобританию, Танзанию, Турцию и Швейцарию. Раньше лайнеры вылетали только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, так что путешествовать становится все проще.

«Полеты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа»,

— говорится в сообщении Росавиации.

Напоминаем, что выезды за границу запретили в связи с пандемией коронавируса еще в конце марта 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Smartavia запускает полеты из Пулково в Волгоград и Калининград.