Под какими номерами телефонов и в каких сферах прячутся мошенники

Gazeta.SPb.ru рассказывает, как понять, что вам звонят мошенники, и какие методы кражи денег они освоили.

Специалисты Роскачества поделились способами, при помощи которых можно вычислить, когда звонят мошенники. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы ведомства Антона Куканова, при малейших подозрениях стоит прервать разговор и перезвонить по номеру, указанному на обороте банковской карты.

Не следует пытаться набирать незнакомые номера, особенно городские, с кодом, отличным от +7 или начинающимся на 8-809. Насторожить должен и сброс звонка — таким образом злоумышленники вынуждают граждан самим перезванивать. Также абонентам рекомендуют пользоваться программами-определителями номеров.

За последние месяцы специалисты компании Group-IB обнаружили более сотни мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов, сообщают РИА Новости. Растет и количество фишинговых сайтов, предлагающих услуги брони номеров в отелях, аренды автомобилей и др. При этом злоумышленники часто используют бренды известных компаний.