Врачи: дети являются главными переносчиками COVID-19

Было доказано, что дети более заразны, чем взрослые. Фото: pixabay

Было доказано, что дети более заразны, чем взрослые. Фото: pixabay

Американские медики из Массачусетской больницы общего профиля и Массачусетский детской больницы назвали детей ключевыми переносчиками коронавируса среди взрослых.

Как сообщается в статье в Journal of Pediatrics, специалисты провели исследование, в котором участвовали 192 человека в возрасте от 0 до 22 лет. Коронавирус был выявлен у 49 из них, а еще 18 заразились позднее.

Результаты показали, что заболевшие маленькие пациенты имеют значительно более высокий уровень вируса в дыхательных путях, чем взрослые, находящиеся в тяжелом состоянии. Именно высокий уровень вируса является ключевым фактором распространения инфекции на здоровых людей.

Также была оспорена гипотеза о том, что низкий уровень иммунных рецепторов для SARS-CoV2 у детей является причиной низкой вероятности заражения или развития тяжелых симптомов. Было доказано, что дети более заразны, чем взрослые. И это не зависит от серьезности их заболевания.

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