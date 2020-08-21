Самолет из Германии для транспортировки Навального вылетел в Омск

Самолет из Германии для транспортировки Навального вылетел в Омск
Алексей Навальный. Фото: https://vk.com/navalny

Представители немецкой правозащитной организации Cinema for Peace направили в Омск самолет с медицинскими работниками для отправления Навального на лечение в Германию.

Сегодня, 21 августа, стало известно, что из Нюрнберга в Омск в 4:11 по-московскому времени вылетел самолет для возможной транспортировки оппозиционера Алексея Навального в Берлин. Об этом сообщает Bild с ссылкой на свои источники.

Ожидается, что, если врачи больницы, в которой пребывает Навальный, одобрят перевозку, то его смогут доставить в Германию уже сегодня днем или вечером.

В свою очередь, представитель Навального Кира Ярмыш в Twitter заявила, что специалисты, наблюдающие за состоянием Навального, пришли к выводу, что его транспортировка пока невозможна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Алексей Навальный находится в коме после токсического отравления.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
алексей навальный госпитализация лечение отравление


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«АвтоВАЗ» выберет название для новой модели LADA с помощью конкурса
Обгоревшее тело нашли в сгоревшей музыкальной школе в Тосно
Конец рабочей недели Ленобласть встретит ясной погодой и теплом
Авокадо стал самым популярным фруктом у петербуржцев
Самолет из Германии для транспортировки Навального вылетел в Омск
Пятница в Петербурге будет теплой — до +25 градусов
В Пулково в пятницу задерживают три рейса, еще 11 отменили
Горящую дачу в Светогорске потушили за полчаса