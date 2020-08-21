Стоматолог из Петербурга испугавшись потери средств перевела мошенникам около 700 тысяч рублей

Стоматолог из Петербурга испугавшись потери средств перевела мошенникам около 700 тысяч рублей
Женщина перевела все деньги на счет злоумышленника. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Лжесотрудник банка обманул 60-летнюю медицинскую работницу в Кронштадтском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в четверг, 20 августа, в правоохранительные органы обратилась женщина 1960 года рождения. Она сообщила, что за день до этого на ее номер позвонил неизвестный мужчина, представился работником банка и сообщил, что некие злоумышленники пытаются совершать определенные манипуляции со счетом заявительницы, призванные похитить деньги. Мужчина заверил потерпевшую, что для безопасности следует снять все сбережения со счета и положить на тот, который он скажет. По итогу, женщина пошла в банкомат, сняла деньги и положила их на счет мошенника, лишившись 695 тысяч рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Бокситогорском районе «банковские мошенники» лишили пенсионерку 100 тысяч.

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