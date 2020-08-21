Стоматолог из Петербурга испугавшись потери средств перевела мошенникам около 700 тысяч рублей

Лжесотрудник банка обманул 60-летнюю медицинскую работницу в Кронштадтском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в четверг, 20 августа, в правоохранительные органы обратилась женщина 1960 года рождения. Она сообщила, что за день до этого на ее номер позвонил неизвестный мужчина, представился работником банка и сообщил, что некие злоумышленники пытаются совершать определенные манипуляции со счетом заявительницы, призванные похитить деньги. Мужчина заверил потерпевшую, что для безопасности следует снять все сбережения со счета и положить на тот, который он скажет. По итогу, женщина пошла в банкомат, сняла деньги и положила их на счет мошенника, лишившись 695 тысяч рублей.

По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Бокситогорском районе «банковские мошенники» лишили пенсионерку 100 тысяч.