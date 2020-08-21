Смольный откажется от повышения стоимости аренды коммерческой недвижимости в 2021 году

Проект постановления, в рамках которого индексация ставок аренды помещений нежилой собственности города в 2021 году проводиться не будет, подготовили в комитете имущественных отношений.

Решение об отмене повышения арендных ставок обусловлено кризисом, возникшем на рынке из-за пандемии коронавируса и связанными с ней ограничительными мерами. В настоящее время в сфере аренды коммерческой недвижимости фиксируется застой. Во время режима самоизоляции торги были прекращены, а после их возобновления на них вновь вышли далеко не все участники. Об этом сообщает РБК.

Подразумевается, что принятие решения об отмене повышения стоимости аренды сможет поддержать представителей бизнеса в непростые времена и поможет сохранит спрос на городскую коммерческую недвижимость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге владельцев малого и среднего бизнеса поддержат путем снижения арендной платы на недвижимость.