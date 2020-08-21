У жителей Ленобласти узнают о необходимых для них социальных гарантиях с помощью опроса

Сегодня, 21 августа, на улицы 47 региона вышли волонтеры, которые начали опрос населения в рамках подготовки законопроекта о социальных гарантиях.

Правительство с помощью волонтеров намерено узнать, какие проблемы для ленинградцев являются наиболее насущными, что необходимо исправить и какие гарантии важно законодательно закрепить.

Известно, что обратная связь на опрос очень благоприятная. Жители Ленобласти обрадовались тому, что с ними вышли на контакт лично. Об этом сообщает Online47.

Свой комментарий по поводу организации опроса дал доктор экономических наук, профессор, ректор ЛГУ имени Пушкина Станислав Еремеев. Он рассказал, что правительство очень осознанно подходит к работе с законопроектом и намерено создать максимально благоприятные условия для качественной жизни населения.

Профессор подчеркнул, что проведение опроса на этапе подготовки — правильное решение, которое поможет определить, что для людей находится в приоритете.

Опрос населения будет проводиться волонтерами во всех городах и поселениях региона по будним дням. В конце сентября будут подведены итоги, которые учтут в новом законопроекте «О социальных стандартах Ленинградской области».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Госдумы оценила готовящийся в Ленобласти законопроект о социальных гарантиях.