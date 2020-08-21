Депутат Госдумы оценила готовящийся в Ленобласти законопроект о социальных гарантиях

Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала решение о подготовке закона о социальных гарантиях для 47 региона, в которых оказались включены и вопросы образования, трендом.

Бессараб отметила, что распределение бюджета и его обсуждение всегда зависит от имеющихся ресурсов и стоящих на очереди к выполнению задач. Но понимание того, что семьям с детьми необходимо помогать, делает регион и государство в целом, более ответственными. Большую роль играет образование. От него напрямую зависит будущее детей и успешность дальнейших поколений. Поэтому, принятие подобных законопроектов является трендом. Об этом сообщает Online47.

Напомним, в Ленобласти полным ходом идет подготовка закона о социальных гарантиях. Особое внимание уделено семьям с детьми, школьникам, учащимся ВУЗов и других образовательных учреждений.

В качестве одной из мер поддержки будет организовано закрепление мест в детских садах за каждым ребенком в возрасте от 1,5 года. Для этого в планы по строительству вносятся коррективы, чтобы новые здания дошкольных учреждений появлялись чаще. Ожидается, что в регионе будет появляться не менее 18 новых садов в год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленобласть узнает у своих жителей, в каких социальных гарантиях они нуждаются