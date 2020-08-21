Женский «Зенит» сегодня сразится с московским «Чертаново»

В пятницу, 21 августа, женский состав петербургского футбольного клуба «Зенит» выйдет на поле против столичного «Чертаново».

Матч, проходящий в рамках пятого тура Суперлиги, начнется в 18:15 по московскому времени. Команда сине-бело-голубых будет играть дома, встреча состоится на стадионе «Смена». Спортсменки «Зенита» проведут встречу в форме лазурного цвета. Комментировать матч будут Валерия Рысина и Леонид Генусов.

Арбитром матча станет Юлия Веселова и её команда из Московской области. Прямая трансляция встречи будет доступна для зрителей на YouTube-канале РФС «Женский футбол России». Отметим, что посетить матч девушек вживую по-прежнему нельзя, тогда как на игру «Зенит» — ЦСКА зрителей допускают.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что встречу «Зенита» и ЦСКА с трибун будут наблюдать 29 тысяч зрителей.